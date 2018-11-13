В Днепропетровской области около 23 тыс. учеников остаются на каникулах

В двух городах Днепропетровской области ученики 38 школ остаются на вынужденных каникулах из-за отсутствия отопления в учебных заведениях.

Как сообщила во вторник начальник департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Татьяна Онищенко, ученики 19 из 40 школ города остаются на каникулах из-за отсутствия отопления

"Городской голова находится в Киеве и решает этот вопрос. Надеюсь, что до конца недели вопрос будет решен, и дети приступят к учебе. Всего в городе 24,7 тыс. учеников",- сказала Т.Онищенко.

В Павлограде без отопления остаются все 19 школ города.

По словам начальника отдела образования Павлоградского городского совета Ирины Демьяненко, для всех 11,7 тыс. учеников города продлены каникулы на неопределенный срок.

"Вместе с тем, ученики 1-8 классов обучаются дистанционно, для учеников 9-11 классов организованы индивидуальные консультации, которые длятся не более 1,5 часов в день", - отметила И.Демьяненко.

Она также рассказала, что с 15 ноября 4 школы, которые имеют индивидуальное отопление, могут возобновить работу.

"Сегодня на оперативке в горсовете сказали, что в городе запускают все котельные. Есть уверенность, что все дети вернутся к учебе к концу этой недели, крайний срок – понедельник",- сказала И.Демьяненко.

По ее словам, все школьные программы будут откорректированы и дети получат знания в полном объеме.