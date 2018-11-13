События

15:47 13.11.2018

Двое украинцев погибли, один пострадал в ДТП в Польше

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Двое украинцев погибли, один пострадал в ДТП в Польше

В результате ДТП в Польше погибли двое граждан Украины, еще один получил травмы и был госпитализирован, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"Снова о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры. Будьте осторожны, путешествуя или находясь за границей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Департамента в соцсети Твиттер во вторник.

Каких-либо подробностей происшествия в Департаменте консульской службы МИД Украины не сообщают.

Теги: #дтп #польша #мид
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