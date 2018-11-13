События

15:10 13.11.2018

В северных и центральных областях Украины ожидается снег с дождем и гололедица

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В северных и центральных областях Украины ожидается снег с дождем и гололедица

В ближайшие дни в ряде северных и центральных областей ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Укргидрометцентр.

"Внимание! Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Укргидрометцентра в соцсети "Фейсбук" во вторник днем.

Теги: #гидрометцентр #снег #непогода
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