В северных и центральных областях Украины ожидается снег с дождем и гололедица

В ближайшие дни в ряде северных и центральных областей ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Укргидрометцентр.

"Внимание! Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Укргидрометцентра в соцсети "Фейсбук" во вторник днем.