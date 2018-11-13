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14:48 13.11.2018

Ухудшения погодных условий: киевлян просят пересесть на общественный транспорт и не парковаться на обочинах дорог

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Ухудшения погодных условий: киевлян просят пересесть на общественный транспорт и не парковаться на обочинах дорог

В связи с ожидаемым в ближайшие дни ухудшением погодных условий власти Киева обращаются к киевлянам с просьбой оказать предпочтение общественному транспорту, а автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом - позаботиться о зимних шинах, сказал замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

"Завтра и послезавтра в столице ожидается ухудшение погодных условий. Так, 14 ноября ожидаем снижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится течение дня и может создать покров в 4см и стать причиной гололедицы. Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу - будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - цитирует Д.Давтяна во вторник пресс-служба КГГА.

Он также призывает владельцев автомобилей заранее позаботиться о надлежащем техническом состоянием своего транспорта, и особенно - о замене шин на зимние. "Главное, чтобы ваша поездка была безопасной для вас и других участников дорожного движения. Давайте будем ответственными", - отметил Д.Давтян.

Заместитель главы КГГА также просит автовладельцев не оставлять свой транспорт вдоль дорог, ведь это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.

Теги: #непогода
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