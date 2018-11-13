В Украине стартует акция по соблюдению принципов академической добропорядочности "Стоп плагиат"

Компания "Unicheck Украина" начинает акцию "Стоп плагиат" и призывает представителей образования присоединиться к мероприятиям по соблюдению принципов академической добропорядочности.

Как рассказали на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник глава "Unicheck Украина" Андрей Сидляренко и координатор проекта содействия академической задолженности в Украине (SAIUP) Тарас Тимочко, акция направлена на представителей образования, в частности ректоров и проректоров высших учебных заведений Украины. По мнению организаторов, именно руководители вузов должны говорить о том, как плагиат влияет на качество образования и почему важно соблюдать принципы академической добропорядочности при написании научных работ.

По информации организаторов, на сегодня к акции уже присоединились более 20 ведущих вузов Украины.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич отметил, что более сложной проблемой, которая также относится к плагиату, является плагиат результатов, так как его сложно определить с помощью компьютерных программ.

"Можно полностью украсть чужой научный результат, а с точки зрения текстовых заимствований можно быть полностью безупречным", - пояснил он.

Поэтому, по его мнению, важную роль в борьбе с плагиатом должно отыгрывать научное сообщество.

Unicheck - онлайн-сервис поиска плагиата, который проверяет текстовые документы на наличие заимствованных частей текста из открытых источников в интернете или внутренней базы документов пользователя.