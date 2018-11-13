Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва поддержала необходимость введения миротворцев ООН на всю территорию Донбасса

Межпарламентская ассамблея Украина – Польша – Литва поддержала необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в резолюции, принятой на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи трех стран во вторник в Вильнюсе, поддержана необходимость введения полномасштабной операции ООН по поддержанию мира на всей территории Донецкой и Луганской областей, включая временно оккупированные территории.

Также межпарламентская ассамблея призвала Российскую Федерацию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, включая крымских татар.