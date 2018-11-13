События

14:13 13.11.2018

Школы Херсона до конца недели уйдут на вынужденные каникулы, детсады будут работать в обычном режиме

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Школы Херсона до конца недели уйдут на вынужденные каникулы, детсады будут работать в обычном режиме

В 13 общеобразовательных школах Херсона с 14 по 17 ноября из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс, сообщает городской совет.

Как уточняется в сообщении Херсонского горсовета во вторник, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не предоставила тепло в учебные заведения города.

Теги: #херсон #отопление #школы
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