Школы Херсона до конца недели уйдут на вынужденные каникулы, детсады будут работать в обычном режиме

В 13 общеобразовательных школах Херсона с 14 по 17 ноября из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс, сообщает городской совет.

Как уточняется в сообщении Херсонского горсовета во вторник, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не предоставила тепло в учебные заведения города.