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13:50 13.11.2018

Таможенники изъяли 12 тыс. "мобильников", сотни аксессуаров ним и к компьютерам в "Борисполе", которые перемещались как личные вещи

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Таможенники изъяли 12 тыс. "мобильников", сотни аксессуаров ним и к компьютерам в "Борисполе", которые перемещались как личные вещи

Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни Государственной фискальной службы зафиксировали и блокировали попытку ввоза на таможенную территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля крупной партии мобильных телефонов, аксессуаров к ним и аксессуаров к компьютерам

Как сообщает во вторник пресс-служба ГФС, в конце лета на Киевскую таможню несколькими партиями авиатранспортом в адрес одного из отечественных предприятий поступил груз из Гонконга, который был размещен на склад временного хранения аэропорта "Борисполь". Согласно товаросопроводительным документам, в грузе перемещались личные вещи.

"Впоследствии к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как поступивший в адрес предприятия-получателя ошибочно (стоит уточнить, что при транзитном перемещении груза предприятием не уплачиваются предусмотренные отечественным законодательством налоги на импорт)", - рассказали в ГФС.

После проверки документов и сведений, представленных для таможенного контроля, таможенники решили провести комплекс контрольно-проверочных мероприятий, по результатам которых возникли подозрения, что в данном грузе вместо заявленных личных вещей перемещаются товары, данные о которых отсутствуют в сопроводительных документах. Таможенники вызвали для объяснений представителей фирмы-получателя груза, однако они не явились.

С учетом указанных обстоятельств была проведена проверка, которая выявила, что груз, заявленный к перемещению как личные вещи, фактически является партией товаров, а именно: около 12 тыс. мобильных телефонов различных моделей, сотни USB-модемов к телефонам, аксессуаров к компьютерам – сотни карт памяти, жестких дисков, USB флэш-накопителей, твердотельных накопителей, модулей оперативной памяти.

"Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Груз изъят до вынесения судом решения по делам. Стоимость изъятого товара устанавливается", - говорится в сообщении.

Теги: #борисполь #таможенники #мобильные
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