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13:43 13.11.2018

В Украине стартовал второй этап Недели безопасности дорожного движения

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В Украине стартовал второй этап Недели безопасности дорожного движения

Второй этап Недели безопасности дорожного движения проходит в Украине с 12 ноября по 18 ноября, сообщил директор Киевского межрегионального филиала ГП Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины Юрий Черный на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как отмечается в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), принимавшей участие в пресс-конференции, Ю.Черный также отметил, что Украина сегодня является антирекордсменом в Евросоюзе по количеству ДТП и по тяжести их последствий. "Мы ежедневно имеем около 13 погибших и около 100 травмированных", - подчеркнул он.

По словам генерального директора директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Антона Щелкунова, правительством ежегодно выделяются средства на безопасность дорожного движения. В 2018 году выделено 2,6 млрд грн, на 2019 год запланировано 2,5 млрд грн.

В пресс-релизе также уточняется, что целю нынешней недели является акцентирование внимания на воспитании дорожной культуры всех участников движения, и, в частности, важность пользования ремнями безопасности в транспортных средствах, а также привлечение внимания государственных институтов к проблеме безопасности движения.

Неделя безопасности дорожного движения в Украине проходит дважды в год в рамках Десятилетия действий по безопасности дорожного движения 2011-2020гг., провозглашенного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 64/255 от 10 мая 2010 года, с целью повышения безопасности дорожного движения в Украине. Ежегодно к мероприятиям, которые проходят в рамках Недели безопасности дорожного движения во всех регионах Украины, привлекаются более 20 млн украинцев.

Теги: #дороги #безопасность
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