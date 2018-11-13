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13:36 13.11.2018

Система европейской безопасности будет более полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО

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Система европейской безопасности будет более полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО

Будущее членство Украины в Европейском Союза и НАТО усилит систему европейской безопасности, считает маршал сената Польши Станислав Карчевский.

"Парламентская ассамблея трех наших государств (Украина-Польша-Литва – ИФ) высказала свою позицию, которая остается неизменной и отражает глубинные интересы наших наций. Система безопасности Польши и Литвы базируется на членстве в Европейском Союзе и НАТО, эта система будет для нас полной и стабильной, если членом ЕС и НАТО станет Украина, что мы горячо поддерживаем", - сказал С.Карчевский во вторник на заседании Сейма Литвы.

Он подчеркнул, что Польша и Литва признают нерушимость границ Украины, ее суверенитет. "А какие-либо посягательства на Украину воспринимаем, как посягательства на нашу собственную безопасность", - сказал глава польского Сената.

Как сообщалось, 9-е заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва проходит 12-13 ноября в Вильнюсе.

Теги: #ес #польша #нато
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