США связывают саудовского кронпринца с убийством Хашкаджи на основании записи телефонного звонка

В ЦРУ полагают, что распространенная запись телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в Эр-Рияд о выполненном задании, указывает на причастность кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в стамбульском генконсульстве, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

Этот разговор состоялся в день гибели Дж.Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда Махер Абдулазиз Мутреб - один из членов делегации Саудовской Аравии из 15 человек, находившейся в это время там, сделал звонок, в ходе которого попросил собеседника "передать начальнику, что дело сделано".

Имя наследного принца в разговоре не фигурирует, однако в ЦРУ рассматривают эту аудиозапись как ключевую улику против Мохаммеда бен Салмана, считая его тем самым "начальником" из записанного разговора.

При этом турецкая разведка со своей стороны считает, что этот звонок был сделан одному из помощников кронпринца.

Дж.Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование инцидента ведет Турция.