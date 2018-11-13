Денисова заявила, что не владеет конкретной информацией о состоянии здоровья политзаключенного в РФ Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у нее нет конкретной информации о состоянии здоровья политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова, и в конце ноября его планирует посетить адвокат.

"У меня информация от Москальковой (уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой – ИФ) и Федотова (главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова – ИФ) о том, что всё нормально, он (О.Сенцов – ИФ) практически вышел из последствий голодовки, во что верится с трудом, так как и до голодовки он был нездоров", - сказала Л.Денисова журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли информация о состоянии О.Сенцова во вторник в Киеве.

При этом она подчеркнула, что той информации, которою она получает о состоянии здоровья украинца, "верить невозможно"

"Мы надеемся, что скоро, в конце ноября, туда поедет на очередное свидание, адвокат. Может быть, от него получим более точную информацию", - отметила омбудсмен.

По ее словам, О.Сенцов продолжает находиться в медицинской палате. "По крайней мере, нас так информируют", - добавила Л.Денисова.