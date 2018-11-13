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11:50 13.11.2018

По факту организации и проведения "выборов" в "ЛНР" начато уголовное производство, следователи уже установили фигурантов – прокуратура Луганщины

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Прокуратура Луганской области информирует о том, что осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и обеспечения проведения оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области 11 ноября "очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР".

Как сообщает во вторник утром пресс-служба прокуратуры Луганской области, уголовное производство открыто "по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины".

В облпрокуратуре подчеркнули, что организация и проведение незаконных "выборов" приводит к продолжению вооруженной агрессии Российской Федерации, поддержки террористической деятельности, в результате чего нарушаются демократические права граждан Украины.

"Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов" на должности в псевдогосударственных образованиях "ЛНР", а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей", - проинформировали в ведомстве.

Также в прокуратуре Луганской области заверили, что ими принимаются все меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и добавили, что "согласно санкции статей, лицам, которые совершаю преступные действия по реализации указанных незаконных мер, грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой".

Теги: #лнр #выборы
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