Сейм Литвы осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса

Сейм Литвы осудил проведение незаконных выборов на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за резолюцию "О нелегальных, так называемых "выборах" на оккупированных Россией территориях Украины" проголосовали единогласно 109 членов парламента, находящихся в зале заседаний во вторник в Вильнюсе.

В Сейме Литвы 141 депутат.

Решение было принято в присутствии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и маршалка Сената Польши Станислава Карчевского, которые принимают участие в 9-м заседании в межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.