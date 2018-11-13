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11:47 13.11.2018

Сейм Литвы осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса

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Сейм Литвы осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса

Сейм Литвы осудил проведение незаконных выборов на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за резолюцию "О нелегальных, так называемых "выборах" на оккупированных Россией территориях Украины" проголосовали единогласно 109 членов парламента, находящихся в зале заседаний во вторник в Вильнюсе.

В Сейме Литвы 141 депутат.

Решение было принято в присутствии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и маршалка Сената Польши Станислава Карчевского, которые принимают участие в 9-м заседании в межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Теги: #литва #выборы #донбасс
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