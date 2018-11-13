Продан заявил о повестке САП с требованием явиться к следователю

Специализированная антикоррпупционная прокуратура (САП) прислала повестку экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану с требованием явиться к следователю.

Об этом сообщил сам М.Продан на своей странице в соцсети Facebook во вторник, уточнив, что находится за границей.

"В начале ноября запланировал поездку заграницу для медицинского обследования… 7 ноября, уже пребывая в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября", – написал он.

Он также уточнил, что повестка САП была направлена по адресу, где никогда не проживала семья экс-главы ГФС. "Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятна игра следственных органов имеет не целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным", – написал М.Продан.

Он также подчеркнул, что начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ведомства, неоднократно обращался в Генпрокуратуру и САП с предложением дать свои разъяснения относительно обвинений в его адрес. "Принципиально не считал необходимым комментировать или опровергать грязные обвинения, которые время от времени появляются в СМИ без ссылок на источник информации. Планировал, что публично отвечу на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии имеют ко мне правоохранители, поскольку абсолютно уверен, что мои объяснения не оставят оснований для дальнейшего распространения слухов, фейков и лжи… Никакого ответа", – отметил он.

Экс-глава ГФС намерен предоставить необходимые документы и объяснения по возвращении в Украину после лечения.