Пункт пропуска "Малые Селменцы" на границе со Словакией закрыт

Пункт пропуска "Малые Селменцы" таможенного пропуска "Тиса" Закарпатской таможни будет отключен от энергоснабжения во вторник с 9 до 16 часов, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"В связи с этим пропуск граждан в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы – Вельке Сельменце" на госгранице Украины со Словацкой Республикой в указанное время будет временно прекращен", – отмечается в сообщении на сайте ведомства.