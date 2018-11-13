В Кривом Роге запущены 4 котельные Криворожской ТЭЦ

Четыре из шести котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль" запущены в работу, одна разогревается, еще одна готовится к запуску, сообщил народный депутат Константин Павлов.

"Запущены в работу четыре котельные "Теплоцентрали", шестая разогревается и выходит на параметры, чтобы подавать тепло потребителям, восстанавливается работа пятой", - цитирует К.Павлова "Радио Свобода" в ночь на вторник.

По его словам, во вторник вопрос о стабильных поставок газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве, на переговорах в НАК "Нафтогаз Украины".

Он также сообщил, что одной из договоренностей с публичным акционерным обществом "Криворожгаз" также является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник. Эту информацию "Радио Свобода" подтвердили и в ОАО "Криворожгаз".

В то же время депутат Криворожского горсовета Николай Колесник подтвердил, что сейчас идут технические мероприятия для поставок газа в двух неподключенных котельных.

По его словам, аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.

Как сообщалось, в воскресенье, 11 ноября, было обнародовано сообщение оператора газораспределительных сетей ПАО "Криворожгаз", в котором сказано, что из-за ее отказа подать газ на предприятие оказывается давление со стороны неизвестных людей в балаклавах и народного депутата Константина Усова. В облгазе убеждены, что решение вопроса зависит от подконтрольного правительству "Нафтогаза" и подконтрольной Фонду госимущества (ФГИ) теплоцентрали.

Около полудня в понедельник "Криворожгаз" заявил на своей странице в Facebook о захвате здания с сотрудниками компании неизвестными людьми из-за отказа "Нафтогаза" поставлять газ "Криворожской ТЭЦ" и о невозможности гарантировать безопасное газоснабжение города.

Газоснабжающая компания отметила, что незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести, а система газоснабжения разбалансирована.

Спустя час "Криворожгаз" сообщил о переговорах и "конструктиве" с захватчиками, а также о совместном с ними понимании, что "в сложившейся ситуации виноват НАК "Нафтогаз", что позволило возобновить работу аварийной службы.

Для того, чтоб вандалы не испортили служебные автомобили и не нанесли увечья сотрудникам аварийной службы, аварийные машины сопровождает полиция, уточнили в компании.

В свою очередь в НАК призвали "Криворожгаз" не манипулировать общественным мнением, отметив, что "вентиль находится под контролем облгазов".

В "Нафтогазе" обратили внимание на то, что Криворожская теплоцентраль пока не выполнила условий для получения газа по ПСО. При этом соседний с ТЭЦ производитель тепла в лице КП "Криворожтеплосеть" уже получает газ и подает людям тепло, как и до последнего времени проблемные предприятия Киева, Одессы и арестованные ТЭЦ на Львовощине, которые решили этот вопрос совместно со своими местными властями.

"Пока требования закона не выполнены, "Нафтогаз" имеет ровно столько же оснований поставлять газ этому тепловику, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке на обычных условиях, если не хочет/не может работать с "Нафтогазом" на льготных", - отмечают в НАК.

"Что касается АО "Криворожская теплоцентраль", то ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопросы следует адресовать туда", - добавили в "Нафтогазе".

В свою очередь уроженец Кривого Рога и нардеп К.Усов в переписке с главным исполнительным директором НАК Юрием Витренко в "Фейсбук" в воскресенье вечером заявил, что четыре из шести котлов ТЭЦ уже запущено. При этом он призвал "Укртрансгаз" не снижать давление в магистральных трубопроводах на Кривой Рог.