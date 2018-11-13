События

09:39 13.11.2018

Абэ и Пенс на встрече в Японии обсудили вопросы торговли и денуклеризацию КНДР

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Абэ и Пенс на встрече в Японии обсудили вопросы торговли и денуклеризацию КНДР

Отношения между Японией и США в настоящий период стали чрезвычайно прочными, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Токио с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Глава японского правительства отметил, что благодаря дружбе с президентом США Дональдом Трампом и усилиям двух стран за минувшие два года их альянс "стал как никогда крепким".

С.Абэ и М.Пенс на встрече во вторник обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Вашингтоном и Токио, а также денуклеаризацию КНДР, сообщает газета Mainichi (Майнити).

Издание предполагает, что в ходе переговоров они договорятся о необходимости сохранения давления на Северную Корею с целью заставить ее полностью отказаться от ракетно-ядерной программы.

С.Абэ и М.Пенс также, вероятно, подтвердят сотрудничество в направлении реализации идеи превращения Индо-Тихоокеанского региона в "свободный и открытый".

Непосредственно перед отлетом в Японию М.Пенс в статье в The Washington Post отметил: "В ближайшее время мы начнем переговоры о заключении исторического торгового соглашения с Японией".

Как сообщалось, после визита в Японию М.Пенс отправится на ежегодную встречу Ассоциации стран Юго-восточной Азии в Сингапуре, а далее - на саммит АСЕАН в Папуа-Новой Гвинее.

Теги: #япония #абэ #пенс
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