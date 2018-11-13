Доллар дешевеет к евро и фунту после существенного укрепления к обеим валютам накануне

Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов после существенного укрепления по отношению к обеим валютам по итогам предыдущей сессии.

Пара евро/доллар торгуется во вторник на уровне $1,1248 по сравнению с $1,1218 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта относительно американской валюты поднялся до $1,2880 с $1,2849 накануне.

В понедельник доллар подорожал более чем на 1% к евро и на 0,95% по отношению к фунту.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, во вторник теряет 0,2%. Накануне он подскочил на 0,7%, до максимума за 17 месяцев.

В центре внимания трейдеров во вторник ситуация вокруг Италии. К 13 ноября правительство страны по требованию Еврокомиссии должно представить доработанный бюджет на предстоящий год.

ЕК 23 октября официально отклонила проект бюджета, представленный Римом на ее рассмотрение, и дала правительству Италии три недели на его доработку. Проект бюджета Италии на предстоящий год предусматривает существенное увеличение дефицита - до 2,4% ВВП, что в три раза больше изначально планировавшегося уровня.

Италия является третьей по величине экономикой еврозоны, поэтому участники рынка внимательно следят за ситуацией с бюджетом, опасаясь, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны, пишет MarketWatch.

Если Италия откажется менять параметры бюджетного плана, Еврокомиссии придется прибегнуть к так называемой процедуре чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure), запуск которой может привести к финансовым санкциям в отношении Рима в 2019 году.

"Риму нужно к 13 ноября представить доработанный бюджет, и если этого не произойдет, ЕС может прибегнуть к санкциям, - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлэм. - Это может способствовать росту популистских настроений в Италии, чего Брюсселю конечно же хотелось бы избежать".

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Великобритании, где сохраняется неопределенность как в отношении внутриполитической ситуации, так и в отношении судьбы соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.

Курс доллара относительно иены поднялся во вторник до 114,01 иены против 113,84 иены накануне, стоимость евро к иене увеличилась до 128,22 иены с 127,7 иены.