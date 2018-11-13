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09:26 13.11.2018

Порошенко поздравил Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем

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Порошенко поздравил Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем

Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидера крымскотатарского национального движения, украинского народного депутата Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем, отметив его силу духа и стальной характер и пожелав крепкого здоровья, вдохновения и долголетия.

"75 лет сегодня исполняется незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев – Мустафе Джемилеву. Его силу духа и стальной характер не сломали годы преследований, давления и заключений за "распространение антисоветских взглядов", - написал в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром глава Украинского государства.

П.Порошенко отметил, что М.Джемилев и сейчас не оставляет борьбу за возвращение оккупированного Крыма, за освобождение всех заложников Кремля пока они не вернутся домой, в украинском Крым.

"Самые искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения и долголетия. Поздравляю с юбилеем, Мустафа-ага!", - говорится в поздравлении

М.Джемилев – советский правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения. Родился в Крыму в ноябре 1943 года, а в мае 1944-го вместе с родителями был депортирован в Узбекскую ССР. Был осужден за "антисоветскую деятельность" и в общей сложности в тюрьмах и ссылке провел 15 лет. С 1991 по 2013 годы - председатель Меджлиса крымскотатарского народа. С 1998 года - народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Теги: #порошенко #джемилев
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