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09:27 13.11.2018

Навальный заявил о запрете ему выезда за границу

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Навальный заявил о запрете ему выезда за границу

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему запретили покидать РФ.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет", - написал А.Навальный в своем "Твиттере" во вторник.

Он отметил, что прибыл в аэропорт утром во вторник, чтобы вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу.

В копии уведомления, опубликованном А.Навальным на своем сайте, отмечается, что выезд за границу ему ограничен федеральной службой судебных приставов в соответствии с статьей 15 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Конкретные причины запрета на выезд в документе не указаны.

В соответствии с данной статьей, выезд из РФ может быть временно ограничен, в частности, если гражданин осужден за совершение преступления, уклоняется от наложенных судом обязательств или сообщил о себе заведомо ложную информацию при оформлении документов для выезда.

"Неоплаченных штрафов у меня нет, мы за этим внимательно следим, да и по базе видно. Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера. Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад - всё было нормально", - отметил А.Навальный.

Теги: #граница #навальный #запрет
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