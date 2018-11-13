События

08:26 13.11.2018

Мужчина погиб в Израиле в результате ракетного пуска ХАМАС

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Мужчина погиб в Израиле в результате ракетного пуска ХАМАС

Один человек погиб в израильском Ашкелоне в результате взрыва ракеты, пущенной со стороны сектора Газа по территории Израиля, сообщила служба скорой помощи страны "Маген Давид Адом" (МАДА).

"В Ашкелоне, в здании, рядом с которым в ночь на вторник, 13 ноября, разорвалась ракета, обнаружено тело мужчины и еще одна тяжело раненная женщина", - говорится в сообщении.

Таким образом, число раненых в результате взрыва достигло пяти человек, уточнили медики. Ранее сообщалось о женщине, получившей осколочные ранения. Она находится в критическом состоянии. Кроме того, осколками разбитого стекла были ранены мужчина и две девушки.

"С момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа и до 23:30 в региональном совете Шаар-ха-Негев, а также Ашкелоне и Сдероте медицинская помощь была оказана 34 израильтянам", - отмечает пресс-служба МАДА.

Представитель военного крыла движения ХАМАС Абу Обейда заявил о возможном расширении радиуса ракетных обстрелов израильской территории, пишет газета The Times of Israel.

В ответ на эти заявления, сообщает издание, власти Израиля уже санкционировали уничтожение армией террористических групп в секторе Газа на случай, если те попытаются реализовать угрозы.

Теги: #жертва #пострадавшие #обстрел #израиль
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