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07:49 13.11.2018

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

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В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

В Северной Корее продолжают оставаться не менее 13 действующих засекреченных ракетных баз для размещения мобильных ракетных установок, способных осуществлять пуски ракет с ядерными боеголовками, сообщил эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

"Не похоже, что эти базы заморожены, работы продолжаются", - заявил газете The New York Times эксперт, который руководит северокорейскими исследованиями Центра.

По его словам, местонахождение 13 баз, о которых Пхеньян не уведомил Вашингтон, установлено, вместе с тем, их может быть до 20-ти.

В соответствии с исследованиями Центра, базы находятся в подземных тоннелях и горных пещерах, ракетные установки могут в кратчайшие сроки быть выведены на позиции для осуществления пусков.

"Всех волнует то, что Трамп (президент США Дональд Трамп - ИФ) собирается заключить плохую сделку. Они (северокорейцы - ИФ) показали нам один испытательный полигон, демонтировали несколько других объектов, а взамен получат мирное соглашение", - сказал эксперт.

Теги: #сша #базы #ракеты #кндр
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