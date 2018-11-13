В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

В Северной Корее продолжают оставаться не менее 13 действующих засекреченных ракетных баз для размещения мобильных ракетных установок, способных осуществлять пуски ракет с ядерными боеголовками, сообщил эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

"Не похоже, что эти базы заморожены, работы продолжаются", - заявил газете The New York Times эксперт, который руководит северокорейскими исследованиями Центра.

По его словам, местонахождение 13 баз, о которых Пхеньян не уведомил Вашингтон, установлено, вместе с тем, их может быть до 20-ти.

В соответствии с исследованиями Центра, базы находятся в подземных тоннелях и горных пещерах, ракетные установки могут в кратчайшие сроки быть выведены на позиции для осуществления пусков.

"Всех волнует то, что Трамп (президент США Дональд Трамп - ИФ) собирается заключить плохую сделку. Они (северокорейцы - ИФ) показали нам один испытательный полигон, демонтировали несколько других объектов, а взамен получат мирное соглашение", - сказал эксперт.