События

07:29 13.11.2018

Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

1 мин читать
Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Пожары в американском штате Калифорния получили статус крупного стихийного бедствия, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на объявление о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что должен был действовать быстро, чтобы "уменьшить продолжающиеся невероятные страдания".

Президент США заявил, что соболезнует семьям погибших и желает быстрого восстановления пострадавшим.

"Я с вами целиком и полностью", - добавил он.

По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стало 42 человека, еще 228 числятся пропавшими без вести.

"На сегодняшний день обнаружены тела еще 13 погибших, таким образом, число жертв достигло 42 человек", - заявил на пресс-конференции шериф Кори Конеа.

Огнем уничтожено 6,7 тыс. зданий, большинство из которых жилые дома.

Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома.

Теги: #сша #калифорния #бедствие
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса накануне выборов в самопровозглашенных республиках

Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге запущены 4 котельные "Теплоцентрали"

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Патрульные, с помощью шантажа отобравшие у мужчины авто, предстанут перед судом

В Киеве будут снимать первый международный сериал

Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

Правоохранители освободили 94 человека, которые по принуждению ОПГ работали на сельхозработах

Италия, Норвегия и Швеция в скором будущем могут войти в состав общеевропейской армии

Чиновники МАУ нанесли аэропорту "Борисполь" ущерб на сумму 10 млн грн

Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

В Чехии в ДТП погибли четыре украинца, пострадавшая госпитализирована

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА