Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Пожары в американском штате Калифорния получили статус крупного стихийного бедствия, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на объявление о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что должен был действовать быстро, чтобы "уменьшить продолжающиеся невероятные страдания".

Президент США заявил, что соболезнует семьям погибших и желает быстрого восстановления пострадавшим.

"Я с вами целиком и полностью", - добавил он.

По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стало 42 человека, еще 228 числятся пропавшими без вести.

"На сегодняшний день обнаружены тела еще 13 погибших, таким образом, число жертв достигло 42 человек", - заявил на пресс-конференции шериф Кори Конеа.

Огнем уничтожено 6,7 тыс. зданий, большинство из которых жилые дома.

Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома.