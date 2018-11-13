Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием
Пожары в американском штате Калифорния получили статус крупного стихийного бедствия, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на объявление о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния", - написал Д.Трамп в своем твиттере.
Он отметил, что должен был действовать быстро, чтобы "уменьшить продолжающиеся невероятные страдания".
Президент США заявил, что соболезнует семьям погибших и желает быстрого восстановления пострадавшим.
"Я с вами целиком и полностью", - добавил он.
По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стало 42 человека, еще 228 числятся пропавшими без вести.
"На сегодняшний день обнаружены тела еще 13 погибших, таким образом, число жертв достигло 42 человек", - заявил на пресс-конференции шериф Кори Конеа.
Огнем уничтожено 6,7 тыс. зданий, большинство из которых жилые дома.
Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома.