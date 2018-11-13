За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями… В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Огневые налеты с применением минометов калибра 82-мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, один боевик был уничтожен, еще двое - ранены.

"С начала суток враг огневой активности не проявлял", – добавили в пресс-центре штаба.