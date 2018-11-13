Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

Внеочередной саммит по Brexit, на котором Евросоюз и Великобритания планировали достигнуть окончательных договоренностей по "разводу", может не состояться, сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Переговоры будут интенсивно продолжаться на этой неделе, но если не будет значительного прогресса к концу среды, то европейский саммит для подписания проекта соглашения в этом месяце может не состояться", - пишет издание.

Источник газеты в британском правительстве рассказал, что никаких значительных достижений в переговорах Великобритании и ЕС пока нет.

То, что ЕС и Великобритания не достигли прорыва в переговорах, означает, что на запланированном во вторник заседании кабинет министров Великобритании не будет проводить обсуждения по существу и не сформулирует свою окончательную позицию по Brexit, отмечает газета.

Соглашение ЕС и Великобритания могут подписать и на саммите в декабре, пишет газета, однако тогда у британского правительства останется мало времени, чтобы соглашение ратифицировал парламент королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы саммит в ноябре состоялся, что обеспечит британскому парламенту достаточно времени для голосования, пишет The Guardian. В то же время страны ЕС требуют, чтобы у них было достаточно времени на изучение соглашения, достигнутого Еврокомиссией и Великобританией, до его публикации.

В понедельник по вопросу Brexit было запланировано выступление члена Еврокомиссии по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, однако позднее выступление отменили.

Пресс-служба совета ЕС сообщила, что координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал в понедельник Совет ЕС по общим вопросам в составе 27 государств (без Великобритании) о ситуации в переговорном процессе последних недель, заявив, что соглашения по Brexit пока нет.

В то же время, по сообщению газеты Financial Times, М.Барнье заявил, что основные параметры соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit определены, во вторник их обсудит британский кабинет министров.