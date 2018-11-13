Правоохранители освободили 94 человека, которые по принуждению ОПГ работали на сельхозработах

В Одесской области правоохранителями пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая обманом принуждала около 100 людей к физическому труду на сельхозпредприятии, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Полиция пресекла деятельность этнической межрегиональной ОПГ, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. 13 членов преступной группировки задержаны. Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW и миллион гривен наличными", – цитирует С.Князева пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник вечером.

По его словам, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет - организовали в Одесской области сельхозпредприятие. На нем несколько лет бесплатно работало около сотни человек, которых обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

С.Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 грн в день, жилье и питание.

"География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, об оплате не было речи. Непокорных били", - сказал глава Нацполиции.

Он добавил, что в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв.

"Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр", – отметил С.Князев.

13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

"Четырехмесячная разработка полицейских - от получения первой информации до работы под прикрытием - успешно реализована", - подытожил С.Князев.