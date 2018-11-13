События

01:31 13.11.2018

Чиновники МАУ нанесли аэропорту "Борисполь" ущерб на сумму 10 млн грн

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Чиновники МАУ нанесли аэропорту "Борисполь" ущерб на сумму 10 млн грн

Правоохранители разоблачили махинации должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн грн, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн", – написал он на своей странице в Фейсбук

Правоохранители установили, что между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которые осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

"На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн", – подчеркнул А.Лысенко.

Прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

"Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины", –

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #борисполь #мау #украина #ущерб #махинации
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