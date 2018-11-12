События

23:22 12.11.2018

Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

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Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

Боевики из движения ХАМАС запустили в понедельник, в общей сложности, более 300 ракет в сторону Израиля, сообщает газета "Джерузалем пост" со ссылкой на израильских военных.

Ранее сообщалось о пуске свыше 200 ракет. В ответ на эти обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям движения ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.

В частности, по последним данным, военные разрушили здание, в котором базировался телеканал, используемый ХАМАС.

Теги: #данные #газа #ракеты #израиль
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