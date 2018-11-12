В Чехии в ДТП погибли четыре украинца, пострадавшая госпитализирована

В Чехии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре заробитчанина-украинца родом из Закарпатской области, одна пострадавшая госпитализирована, сообщило издание "Новости Закарпатья".

"Вчера (11 ноября – ИФ) в районе чешского городка Тришинец Чешская республика, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По информации закарпатского издания, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Отмечается, что официальных комментариев от украинских дипломатов относительно ДТП пока не было.

"Посольство Украины в Праге пока никакой информации не предоставил", – сказано в сообщении.