События

22:17 12.11.2018

В Чехии в ДТП погибли четыре украинца, пострадавшая госпитализирована

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В Чехии в ДТП погибли четыре украинца, пострадавшая госпитализирована

В Чехии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре заробитчанина-украинца родом из Закарпатской области, одна пострадавшая госпитализирована, сообщило издание "Новости Закарпатья".

"Вчера (11 ноября – ИФ) в районе чешского городка Тришинец Чешская республика, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По информации закарпатского издания, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Отмечается, что официальных комментариев от украинских дипломатов относительно ДТП пока не было.

"Посольство Украины в Праге пока никакой информации не предоставил", – сказано в сообщении.

Теги: #чехия #украина #дтп_жертвы
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