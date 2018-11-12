Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

Сценарист и продюсер Стэн Ли, известный как один из авторов комиксов о "Человеке-Пауке", "Железном человеке", "Людях Икс" и "Фантастической четверки", ушел из жизни в США на 96-м году жизни, сообщает в понедельник журнал "Голливуд репортер".

О кончине С.Ли сообщил адвокат его семьи. До своего 96-летия С.Ли не дожил чуть более месяца.

С.Ли родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения. В 1939 году он устроился на работу в качестве ассистента в компанию Timely Comics, которая в 1960-х годах получила название Marvel Comics. За время работы в этой компании он прошел путь до президента и председателя совета директоров.

В соавторстве с рядом художников С.Ли придумал таких персонажей, как Халк, Человек-Паук, Железный человек, Черная пантера, Тор, Доктор Стрэндж, героев комиксов о "Фантастической четверке" и "Людях Икс".

Также С.Ли являлся продюсером, телеведущим и актером. Он сыграл эпизодические роли во многих фильмах о супергероях, снятых по комиксам Marvel.