События

21:51 12.11.2018

Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

1 мин читать

Сценарист и продюсер Стэн Ли, известный как один из авторов комиксов о "Человеке-Пауке", "Железном человеке", "Людях Икс" и "Фантастической четверки", ушел из жизни в США на 96-м году жизни, сообщает в понедельник журнал "Голливуд репортер".

О кончине С.Ли сообщил адвокат его семьи. До своего 96-летия С.Ли не дожил чуть более месяца.

С.Ли родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения. В 1939 году он устроился на работу в качестве ассистента в компанию Timely Comics, которая в 1960-х годах получила название Marvel Comics. За время работы в этой компании он прошел путь до президента и председателя совета директоров.

В соавторстве с рядом художников С.Ли придумал таких персонажей, как Халк, Человек-Паук, Железный человек, Черная пантера, Тор, Доктор Стрэндж, героев комиксов о "Фантастической четверке" и "Людях Икс".

Также С.Ли являлся продюсером, телеведущим и актером. Он сыграл эпизодические роли во многих фильмах о супергероях, снятых по комиксам Marvel.

Теги: #сша #комиксы #кончина #создатель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса накануне выборов в самопровозглашенных республиках

Американский авианосец "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Португалию

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

Представитель Пентагона и глава Минобороны Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

Встреча Помпео с представителем КНДР перенесена из-за неготовности Пхеньяна - постпред США

Трамп и Абэ обсудили взаимодействие по КНДР

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чехии в ДТП погибли четыре украинца, пострадавшая госпитализирована

Жители Смелы могут перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

Боевики на Донбассе 4 раза нарушили "режим тишины", жертв среди украинских военных нет

Мэй считает, что ответ Запада на отравление Скрипалей серьезно подорвал потенциал российской разведки

Суд арестовал фигурирующего в деле об убийстве Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе

Четверо иностранцев пострадали в зоне ЧАЭС при столкновении автомобиля с лосем

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

Участвовавшие в судебных заседаниях украинцы доверяют судам вдвое больше, чем остальные - опрос USAID

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА