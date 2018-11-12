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19:45 12.11.2018

Жители Смелы могут перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

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Жители г.Смелы (Черкасская обл.), где горсоветом было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, во вторник, 13 ноября, могут перекрыть дороги, сообщил мэр города Алексей Цыбко во время общения с журналистами в понедельник.

"Если дойдет до крайности... Я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается", – сказал он.

А.Цыбко уточнил, что в настоящее время для возобновления теплоснабжения в городе рассматривается возможность привлечения кредита для возвращения задолженности перед НАК "Нафтогазом".

"Будем обращаться к частным трейдерам и параллельно также общаться с "Нафтогазом". Нам самое главное сейчас – войти в отопительный сезон", – подытожил он.

Как сообщалось, в Смелее с понедельника, 12 ноября, введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Теги: #смела #отопление
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