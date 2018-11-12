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19:44 12.11.2018

Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

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Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

"Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - добавил министр.

Е. Зеленко ранее занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

По информации пресс-службы МИД Украины, Е.Зеленко – кадровый дипломат, владеет немецким и английским языками. Родилась 10 августа 1980 года в г.Винница. В 2002 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко по специальности "международные отношения".

Работала в посольстве Украины в Австрии и в Представительстве Украины при международных организациях в Вене, дважды – в посольстве Украины в Германии.

В период между командировками занимала различные должности в департаменте персонала, департаменте Европейского Союза и политическом департаменте МИД Украины.

В последние годы Е.Зеленко отвечала за взаимодействие со СМИ и информационно-разъяснительную работу.

Как сообщалось, 13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Теги: #мид
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