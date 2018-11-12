Боевики на Донбассе 4 раза нарушили "режим тишины", жертв среди украинских военных нет

Боевики на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение текущих суток по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Дважды фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил неподалеку населенных пунктов Айдар, Свободный, Троицкое и Красногоровка.

Кроме того, согласно сводке, вблизи Троицкого и хутора Свободного, находящихся на Попаснянском направлении, боевики применили минометы калибра 82 мм.

"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.