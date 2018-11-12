Мэй считает, что ответ Запада на отравление Скрипалей серьезно подорвал потенциал российской разведки

Действия западных стран в ответ на приписываемое России применение нервнопаралитического вещества при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери нанесли серьезный ущерб российской разведке, считает британский премьер-министр Тереза Мэй.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", позже в понедельник на банкете у лорда-мэра столичного Сити Т.Мэй заявит, что ответ Запада стал "самой крупной коллективной высылкой российских сотрудников разведки, которая когда-либо происходила". Выдержки из выступления Т.Мэй появились в некоторых СМИ.

По ее словам, это "нанесло существенный ущерб возможностям России в области разведки на многие последующие годы".

Глава британского правительства, как ожидается, в своей речи призовет все страны "придерживаться общепринятых правил".

В начале марта в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены С.Скрипаль и его дочь. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.