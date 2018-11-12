Суд арестовал фигурирующего в деле об убийстве Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала в понедельник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что И.Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше", - написала она в понедельник в своем аккаунте в Твиттер.

Ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.115 УК – умышленное убийство.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Н.Паламарчука И.Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

5 ноября народный депутат заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е. Гандзюк. 6 ноября Н.Паламарчук уволил своего помощника И.Павловского.