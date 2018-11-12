Четверо иностранцев пострадали в зоне ЧАЭС при столкновении автомобиля с лосем

В результате столкновения автомобиля "Renault Duster" с лосем на территории Чернобыльской зоны отчуждения на трассе "Чернобыль – Славутич" пострадали четверо иностранцев, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение с сохатым и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и пассажиры - трое граждан Великобритании и один мужчина из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", - говорится в обнародованном сообщении.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа, спасатели, медики и работники егерской охраны.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.