События

15:52 12.11.2018

Четверо иностранцев пострадали в зоне ЧАЭС при столкновении автомобиля с лосем

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Четверо иностранцев пострадали в зоне ЧАЭС при столкновении автомобиля с лосем

 В результате столкновения автомобиля "Renault Duster" с лосем на территории Чернобыльской зоны отчуждения на трассе "Чернобыль – Славутич" пострадали четверо иностранцев, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение с сохатым и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и пассажиры - трое граждан Великобритании и один мужчина из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", - говорится в обнародованном сообщении.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа, спасатели, медики и работники егерской охраны.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.

Теги: #дтп #чернобыльская_зона #иностранцы
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