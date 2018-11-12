События

15:44 12.11.2018

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

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В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

 В Службе безопасности Украины отмечают несоответствие здравому смыслу цифр, озвученных по итогам проведения фейковых выборов "ДНР" и "ЛНР", организованных на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей.

"Народные псевдореспублики" продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу", - говорится в сообщении СБУ на страничке Фейсбук в понедельник.

В спецслужбе отмечают, что после публикации украинской спецслужбой "заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть цифрами".

"Сегодня по состоянию на 8 утра в "ДНР" отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняло участие 1,6 млн человек с явкой более 80%. В целом в "ДНР", по данным террористов, работало 408 участков. То есть, за 12 часов работы на каждого из них в среднем попадает почти 4 тысячи избирателей. Снова несложная арифметика – за час, если верить "избиркомам", голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть, за 18 (!) секунд избиратель фейкового действа успел отдать свой голос", - поясняют в украинской спецслужбе.

В СБУ подчеркивают, что такие цифры не являются чем-то удивительным, ведь, благодаря "молниеносному волеизъявлению" оккупанты не менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину – 60,9% голосов, Пасечнику – 68,4%".

"Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает", - подытожили в спецслужбе.

Теги: #сбу #ордло #выборы
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