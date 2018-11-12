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15:43 12.11.2018

Участвовавшие в судебных заседаниях украинцы доверяют судам вдвое больше, чем остальные - опрос USAID

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Участвовавшие в судебных заседаниях украинцы доверяют судам вдвое больше, чем остальные - опрос USAID

Украинцы, которые участвовали в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей, свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятия судебной реформы, а также "Опроса профессиональных юристов - участников судебных осуществлений, которые не являются судьями или работниками аппарата суда", который провела в сентябре 2018 года программа USAID "Новое правосудие".

В результатах опроса, в частности, идет речь, что доверие населения, которое основную часть информации о судебной реформе и судов берет из телевидения (90%) за последние четыре года увеличилась в 3,2 раза. В 2015 году она составляла 5%, в течение четырех лет имела тенденцию к увеличению и в 2018 году составляет 16%, а по показателю "евробарометр" - 20%.

Важно, что эксперты также провели опрос той группы населения, которая хотя бы раз участвовала в судебных заседаниях и может оценить их результат. Доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний, увеличилось в течение четырех лет в два раза - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году. Этот показатель в два раза превышает уровень доверия населения, которое является пассивными потребителями новым о судах.

Показательным также есть измерение доверия профессиональных законодателей к судам, которое программа USAID начала проводить с 2017 года. Часть юристов, которые доверяют доверия судебной власти, в прошлом году составляла 38%, тогда как в 2018 году этот показатель увеличился до 41%.

Как свидетельствует опрос, ключевыми факторами увеличения доверия к судебной власти является коммуникация судебной власти с общественностью, удовлетворенность участников судебных осуществлений работой суда и общая прямая корреляция с доверием к другим ветвям власти.

Опросом USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, которые являются участниками судебных производств, но не являются работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следственные МВД и других органов.

Опросы проводили с 12 сентября по 1 октября 2018 года путем личных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 тысяч. Опросом также было охвачено 2 тыс 478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил.

Теги: #usaid #опрос #суд
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