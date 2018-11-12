Столичная станция метро "Дарница" возобновила работу
Взрывоопасных предметов на станции "Дарница", которая была закрыта на проверку после анонимного сообщения о якобы минировании, специалисты не обнаружили.
"Станция "Дарница" осмотрено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке в понедельник..
Как сообщалось, станция Киевского метрополитена "Дарница" ("красная" линия) в понедельник в полдень была закрыта из-за сообщения о минировании.