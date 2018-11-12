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14:55 12.11.2018

Столичная станция метро "Дарница" возобновила работу

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Столичная станция метро "Дарница" возобновила работу

Взрывоопасных предметов на станции "Дарница", которая была закрыта на проверку после анонимного сообщения о якобы минировании, специалисты не обнаружили.

"Станция "Дарница" осмотрено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке в понедельник..

Как сообщалось, станция Киевского метрополитена "Дарница" ("красная" линия) в понедельник в полдень была закрыта из-за сообщения о минировании.

Теги: #киев #метро #минирование
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