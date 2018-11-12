Заложенное в проекте госбюджета-2019 финансирование Украинского института ставит под угрозу его существование

Недостаточное финансирование Украинского института может стать угрозой его функционированию, уверена глава Наблюдательного совета Украинского института, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

"В бюджете 2019 года запланировано на деятельность Украинского института 10 млн грн. Это полностью вся сумма. И она, к сожалению, не даст возможности Украинскому институту (полноценно функционировать - ИФ), я уже не говорю о создании филиалов за границей... это может быть большим вызовом и угрозой", - сказала И.Подоляк на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, ведется работа с парламентом и правительством об увеличении финансирования хотя бы в 5-6 раз.

В свою очередь, генеральный директор Украинского института Владимир Шейко рассказал, что институту необходимо финансирование в размере 90 млн грн, а нынешняя цифра, заложенная в бюджет, поставит существование института под угрозу. "При таком бюджете не будет смысла существования института. Не хватит средств даже на содержание его центрального аппарата", - подчеркну В.Шейко.

Как сообщалось, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

В апреле 2018 года конкурсная комиссия объявила победителя на должность руководителя Украинского института – им стал руководитель программ по искусству в British Council Украина Владимир Шейко.