События

14:14 12.11.2018

Заложенное в проекте госбюджета-2019 финансирование Украинского института ставит под угрозу его существование

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Недостаточное финансирование Украинского института может стать угрозой его функционированию, уверена глава Наблюдательного совета Украинского института, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

"В бюджете 2019 года запланировано на деятельность Украинского института 10 млн грн. Это полностью вся сумма. И она, к сожалению, не даст возможности Украинскому институту (полноценно функционировать - ИФ), я уже не говорю о создании филиалов за границей... это может быть большим вызовом и угрозой", - сказала И.Подоляк на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, ведется работа с парламентом и правительством об увеличении финансирования хотя бы в 5-6 раз.

В свою очередь, генеральный директор Украинского института Владимир Шейко рассказал, что институту необходимо финансирование в размере 90 млн грн, а нынешняя цифра, заложенная в бюджет, поставит существование института под угрозу. "При таком бюджете не будет смысла существования института. Не хватит средств даже на содержание его центрального аппарата", - подчеркну В.Шейко.

Как сообщалось, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

В апреле 2018 года конкурсная комиссия объявила победителя на должность руководителя Украинского института – им стал руководитель программ по искусству в British Council Украина Владимир Шейко.

Теги: #бюджет #украинский_институт
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