Подразделения ГСЧС Киева получили новые спасательные машины

Руководители подразделений Госслужбы Украины по чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в г.Киеве получили в понедельник сертификаты на приобретенные за бюджетные средства новые спасательные машины.

"Автомобили предназначены для пожаротушения, проведения спасательных работ, доставки огнетушащих веществ и личного состава к месту ликвидации чрезвычайного происшествия. Каждая машина имеет 72 единицы пожарного оборудования", - сообщает в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Столичные подразделения Службы получили пять автомобилей на базе модели МАЗ, подвергшихся значительной модернизации.

"Так, специалисты уменьшили габаритную высоту автомобиля, что очень актуально для подразделений ГСЧС. А также увеличили комплектацию, добавили медицинское оборудование и оборудование для откачки загрязненных вод. В обновленный состав пожарного автомобиля также вошел тепловизионный прибор, чтобы спасатели смогли оценить, не заходя в здание, источник пожара", - говорится в информации.

В МВД Украины добавили, что все автомобили украинского производства общества "Пожмашина", на базе шасси МАЗ.