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14:01 12.11.2018

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле – СМИ

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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле – СМИ

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в понедельник в Кабуле, сообщил афганский телеканала 1TV.

Взрыв прогремел на митинге, участники которого требовали от правительства принятия мер по обеспечению безопасности в провинции Газни после нападений талибов на уезды Джагори и Малистан, приведших к гибели десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных сил.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о трех погибших и восьми раненых. Сообщалось также, что в клинику "скорой помощи" в Кабуле медики доставили 15 человек, пострадавших при взрыве, один из них скончался от ран.

Теги: #теракт #афганистан #игил
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