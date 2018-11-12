ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле – СМИ

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в понедельник в Кабуле, сообщил афганский телеканала 1TV.

Взрыв прогремел на митинге, участники которого требовали от правительства принятия мер по обеспечению безопасности в провинции Газни после нападений талибов на уезды Джагори и Малистан, приведших к гибели десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных сил.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о трех погибших и восьми раненых. Сообщалось также, что в клинику "скорой помощи" в Кабуле медики доставили 15 человек, пострадавших при взрыве, один из них скончался от ран.