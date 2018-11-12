На Кипре впервые за восемь лет открылись два новых КПП между двумя частями острова

Два новых контрольно-пропускных пункта на разделяющей Кипр "зелёной линии" открылись в понедельник впервые за восемь лет, пишет газета "Сайпрус таймс".

Первый КПП открылся близ деревни Дериния. Второй КПП будет открыт между населенными пунктами Лефка и Аплики.

Отмечается, что ремонтные работы на КПП проведены за счет спонсируемой ЕС программы развития ООН.

Ранее лидеры Кипра и турок-киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи договорились об открытии новых КПП. Однако, оба отказались присутствовать на самой церемонии.