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14:00 12.11.2018

На Кипре впервые за восемь лет открылись два новых КПП между двумя частями острова

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На Кипре впервые за восемь лет открылись два новых КПП между двумя частями острова

 Два новых контрольно-пропускных пункта на разделяющей Кипр "зелёной линии" открылись в понедельник впервые за восемь лет, пишет газета "Сайпрус таймс".

Первый КПП открылся близ деревни Дериния. Второй КПП будет открыт между населенными пунктами Лефка и Аплики.

Отмечается, что ремонтные работы на КПП проведены за счет спонсируемой ЕС программы развития ООН.

Ранее лидеры Кипра и турок-киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи договорились об открытии новых КПП. Однако, оба отказались присутствовать на самой церемонии.

Теги: #кипр #кпп
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