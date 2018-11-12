После взрыва в Кабуле госпитализированы 15 человек

Не менее 15 человек госпитализированы после взрыва на площади Малика Асгара в Кабуле, один из них скончался от полученных ран, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере городской клиники скорой помощи.

Ранее министерство здравоохранения Афганистана сообщило о трех погибших и восьми раненых, в результате взрыва в Кабуле.

Взрыв произошел на митинге, участники которого требовали от правительства принятия мер по обеспечению безопасности в провинции Газни после нападений талибов (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ) на уезды Джагори и Малистан, приведших к гибели десятков мирных жителей и военнослужащих правительственных сил.