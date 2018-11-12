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13:36 12.11.2018

Беларусь договорилась с РФ о получении кредита в 2019 году

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Беларусь договорилась с РФ о получении кредита в 2019 году

Договоренность о выделении российского госкредита Минску в 2019 году достигнута, следующая стадия - заключение соответствующего соглашения, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович журналистам.

"Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российских коллег, ни со своей стороны", - добавил он.

Правительство Белоруссии обратилось к правительству РФ с просьбой предоставить в 2019 году госкредит на $1 млрд для рефинансирования части внешнего долга, выплаты по которому в следующем году составят $3,6 млрд. Минфин РФ подтверждал проведение переговоров и отмечал конструктивное взаимодействие по этому вопросу.

Премьер-министр республики Сергей Румас сообщал, что российская сторона предлагает рефинансировать только платежи, приходящиеся в адрес самой России в 2019 году. "Белорусская сторона предлагает кредит немного расширить и попросить РФ рефинансировать платежи, приходящиеся в пользу ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития - ИФ)", - добавил глава правительства.

Вместе с тем Румас отметил, что "разбежка в позициях незначительная".

В свою очередь первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова предоставить Белоруссии госкредит в размере около $630 млн только для рефинансирования основного долга перед РФ.

Теги: #рф #кредит #беларусь
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