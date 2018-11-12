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13:33 12.11.2018

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

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МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

МВД Грузии начало расследование в связи с угрозами убийства кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, сообщили в министерстве.

"В центральном криминальном департаменте начато расследование по фактам незаконного проникновения в личную компьютерную сеть Саломе Зурабишвили и угроз в ее адрес и адрес членов ее семьи", - говорится в сообщении МВД Грузии.

На брифинге в понедельник Зурабишвили сообщила, что получила СМС-сообщения с угрозами в свой адрес и в адрес своих детей. Она назвала эти угрозы реальными. По ее словам, отправители установлены, ими являются бывшие военнослужащие, сторонники партии "Единое национальное движение". Она была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Второй тур президентских выборов в Грузии, в котором участвуют депутат парламента Зурабишвили при активной поддержке правящей партии "Грузинская мечта" и кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, должен состояться до 2 декабря.

Теги: #грузия #мвд #выборы
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