События

13:30 12.11.2018

Впервые за восемь лет на Кипре открылись новые КПП между двумя частями острова

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Впервые за восемь лет на Кипре открылись новые КПП между двумя частями острова

Два новых контрольно-пропускных пункта на разделяющей Кипр "зелной линии" открылись в понедельник впервые за восемь лет, пишет газета Cyprus Times.

Первый КПП открылся близ деревни Дериния. Второй КПП будет открыт между населенными пунктами Лефка и Аплики.

Отмечается, что ремонтные работы на КПП проведены за счет спонсируемой ЕС программы развития ООН.

Ранее лидеры Кипра и турок-киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи договорились об открытии новых КПП. Однако, оба отказались присутствовать на самой церемонии.

Теги: #кипр
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