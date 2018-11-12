Глава МВД Германии уйдет с поста до истечения срока полномочий

Глава Христианско-социального союза (ХСС), партнерской партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Хорст Зеехофер подтвердил планы уйти в отставку с этого поста, передают в понедельник западные СМИ.

Сроки ухода политика с поста главы ХСС пока не уточняются. Помимо этого, Зеехофер заявил о том, что намерен покинуть пост главы МВД ФРГ до окончания срока своих полномочий в 2021 году.

В начале ноября немецкие СМИ сообщили, что вновь избранный премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер, вероятно, займет пост председателя ХСС в том случае, если Зеехофер откажется от этой должности. Передача полномочий может произойти в начале декабря, когда состоится съезд партии.

Наблюдатели отмечают, что на такой шаг Зеехофера могло побудить недавнее решение канцлера Германии Ангелы Меркель не баллотироваться на должность главы "Христианско-демократического союза" (ХДС).

Ранее канцлер Германии заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. А также объявила, что не станет баллотироваться на должность председателя партии ХДС.