События

13:28 12.11.2018

Глава МВД Германии уйдет с поста до истечения срока полномочий

1 мин читать

Глава Христианско-социального союза (ХСС), партнерской партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Хорст Зеехофер подтвердил планы уйти в отставку с этого поста, передают в понедельник западные СМИ.

Сроки ухода политика с поста главы ХСС пока не уточняются. Помимо этого, Зеехофер заявил о том, что намерен покинуть пост главы МВД ФРГ до окончания срока своих полномочий в 2021 году.

В начале ноября немецкие СМИ сообщили, что вновь избранный премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер, вероятно, займет пост председателя ХСС в том случае, если Зеехофер откажется от этой должности. Передача полномочий может произойти в начале декабря, когда состоится съезд партии.

Наблюдатели отмечают, что на такой шаг Зеехофера могло побудить недавнее решение канцлера Германии Ангелы Меркель не баллотироваться на должность главы "Христианско-демократического союза" (ХДС).

Ранее канцлер Германии заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. А также объявила, что не станет баллотироваться на должность председателя партии ХДС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

После взрыва в Кабуле госпитализированы 15 человек

Беларусь договорилась с РФ о получении кредита в 2019 году

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

Впервые за восемь лет на Кипре открылись новые КПП между двумя частями острова

Венгрия перенесла выдачу паспортов закарпатцам на свою территорию - Москаль

Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы

В Украину идет похолодание, в среду ожидаются дожди и мокрый снег

Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта из-за проверки сообщения о минировании

В селе на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА