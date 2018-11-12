События

13:00 12.11.2018

Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы

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 Жертвами подрыва автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник, стали в понедельник в центре Кабула не менее 10 человек, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей афганских властей.

По его данным, мишенью для террориста стали участники акции протеста, требовавшие освобождения людей из плена радикального движения "Талибан".

Взрыв прогремел у здания школы, которая расположена неподалеку от муниципалитета Кабула и полицейского участка.

Место происшествия оцеплено, туда прибыли кареты скорой помощи.

Теги: #теракт #афганистан
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