Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы

Жертвами подрыва автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник, стали в понедельник в центре Кабула не менее 10 человек, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителей афганских властей.

По его данным, мишенью для террориста стали участники акции протеста, требовавшие освобождения людей из плена радикального движения "Талибан".

Взрыв прогремел у здания школы, которая расположена неподалеку от муниципалитета Кабула и полицейского участка.

Место происшествия оцеплено, туда прибыли кареты скорой помощи.